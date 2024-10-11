Оголошено лауреата Нобелівської премії миру-2024

Норвезький нобелівський комітет в Осло оголосив лауреата Нобелівської премії миру за 2024 рік. Нагороду присуджено японській організації Nihon Hidankyo, яка об'єднує тих, хто вижив після атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Фонду Нобеля.

Що відомо про лауреата Нобелівської премії миру

Цей масовий рух людей також відомий як "Хібакуся", отримує премію миру за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через розповіді свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати.

У відповідь на атаки атомних бомб у серпні 1945 року виник глобальний рух, учасники якого невпинно працювали, щоб підвищити обізнаність про катастрофічні гуманітарні наслідки використання ядерної зброї.

Поступово виникла потужна міжнародна норма, яка стигматизувала використання ядерної зброї як морально неприйнятне. Ця норма отримала назву "ядерного табу". Свідчення "Хібакуся" - тих, хто вижив у Хіросімі та Нагасакі, є унікальним у цьому ширшому контексті.

Ці історичні свідки допомогли створити та консолідувати широку опозицію проти ядерної зброї в усьому світі, спираючись на особисті історії, створюючи освітні кампанії на основі власного досвіду та видаючи термінові застереження проти поширення та використання ядерної зброї.

"Норвезький Нобелівський комітет хоче визнати один обнадійливий факт: за майже 80 років ядерна зброя не використовувалася у війні. Надзвичайні зусилля Nihon Hidankyo та інших представників "Хібакуся" зробили великий внесок у встановлення ядерного табу. Тому викликає занепокоєння те, що сьогодні це табу знаходиться під тиском" , - йдеться у заяві.

Кого розглядали серед кандидатів

Напередодні старту Нобелівського тижня букмекери називали серед фаворитів на премію миру президента Володимира Зеленського і російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці на початку 2024 року.

Зауважимо, що обидва уже далеко не перший рік згадуються як кандидати на цю премію. Але, як писало Reuters, Зеленський "навряд чи може перемоги оскільки він є президентом країни, яка перебуває у стані війни". При цьому присудити її Навальному теж не можуть, оскільки Нобелівську премію неможливо здобути посмертно.

Крім того, основними фаворитами букмекерів назвали Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд ООН та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Хто отримав нагороду минулого року

У 2023 році лауреатом Нобелівської премії миру стала правозахисниця з Ірану Наргес Мохаммаді. Її нагородили за "боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та боротьбу за захист прав людини та свободи для всіх".

Мохаммаді протягом десятиліть боролася за права людини в Ірані. Через що вона протягом 20 років потрапляла за ґрати й виходила з в’язниці. Її заарештовували 13 разів і загалом засудили до 31 року позбавлення волі.

У 2022 році ВВС включило її у список зі 100 жінок з усіх куточків світу, які надихають та впливають на світ. У січні 2023 року вона зробила репортаж з в'язниці, в якому детально описала умови утримання жінок у в'язниці Евін, включно зі списком 58 ув'язнених, а також процес допитів і тортур, через які вони пройшли.

У вересні цього року міжнародна коаліція Free Narges Coalition закликала до негайного звільнення правозахисниці. Повідомлялося, що стан її здоров'я значно погіршився в останні місяці в іранській в'язниці.

Нобелівський тиждень 2024

Нобелівські премії, започатковані винахідником динаміту Альфредом Нобелем, відповідно до його заповіту від 1895 року, присуджують щороку з 1901-го. Нагорода є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку вручають за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Сума премії змінюється залежно від доходів Фундації Нобеля. У 2024 році вона становить 11 млн шведських крон (близько 1,1 млн доларів). Стартував Нобелівський тиждень цьогоріч з 7 жовтня. Лауреатів вже відомо в низці галузей, а саме:

медицина та фізіологія,

фізика,

хімія,

література.

Вже наступного понеділка, 14 жовтня, буде оголошена премія з економіки (офіційна назва премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля).