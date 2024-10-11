Зеленський прибув до Ватикану на зустріч із Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 жовтня, прибув до Ватикану, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ANSA.

У Ватикані у Зеленського запланована зустріч із Папою Римським Франциском.

Це вже третій візит президента Зеленського до Ватикану. Раніше він бував тут у лютому 2020 і квітні 2023 року.

Український президент і Папа Франциск також бачились 14 липня на саміті G7, який приймала Італія.

Напередодні Зеленський прибув до Риму та зустрівся із із главою італійського уряду Джорджією Мелоні. На зустрічі він представив італійській прем'єрці світ "план перемоги".

Також у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.