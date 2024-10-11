У німецькій опозиції заявили, щоб без західної допомоги Україні загрожує підкорення

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в Берлін депутат Бундестагу від консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер нагадав, що стоїть на кону у випадку недостатньої підтримки України у війні проти Росії, повідомляє Deutsche Welle.

На його переконання, у такому випадку Україні "загрожує повне підкорення" та масовий потік нових біженців з країни. За цих обставин, вважає Кізеветтер, Путін не бачить причин йти на мирні переговори з Україною.

Тож дипломатичні ініціативи не змушують президента Росії сідати за стіл переговорів, "тому що він бачить, що в Україні закінчуються боєприпаси", зазначив німецький депутат в інтерв'ю для ARD у четвер, 10 вересня, цитує агенція dpa. За його словами, якщо Україна не вистоїть у цій війні, то це означатиме, що "воєнні злочини розширяться", а "окуповані території стануть військовими базами" Росії.

Замість "Рамштайна": візит Зеленського у Берлін

У п'ятницю президент України зустрінеться у Берліні із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Однією з головних тем зустрічі буде подальша підтримка України у її боротьбі проти російської агресії, зокрема нові постачання зброї. Також обговорюватимуться шляхи досягнення мирного врегулювання конфлікту, нагадує агенція dpa.

Кізеветтер - один із найзатятіших німецьких прихильників надання Україні максимальної військової допомоги. Він, зокрема, закликав до того, щоб Захід узяв на себе протиповітряну оборону в західній частині України, а також до постачання Німеччиною Україні далекобійних ракет Taurus.

Як повідомлялось, Зеленський мав відвідати Німеччину 12 жовтня, де президент США скликав уперше на рівні лідерів засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої під назвою "формат Рамштайн". Однак цю зустріч відклали на поки невизначену дату, оскільки Байден вирішив перенести свій візит через ураган "Мілтон" у США.