"Укренерго" другий день поспіль фіксує зростає споживання електрики

Через зниження генерації на домашніх сонячних електростанціях в Україні у п'ятницю, 11 жовтня, споживання електроенергії зросло порівняно із попереднім днем. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання зростає. Сьогодні, 11 жовтня, його рівень станом на 9:30 був на 3% вищим, ніж в той самий час попереднього дня – у четвер. Причина – висока хмарність у більшості регіонів та, відповідно, нижча продуктивність побутових СЕС. Вчора, 10 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж у середу, 9 жовтня" , - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" зауважує, що через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в енергосистемі у вечірні години є дефіцит потужності, тому, за можливості, потрібно переносити використання потужних електроприладів на період з 10:00 до 16:00.

Імпорт електроенергії 11 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 2 308 МВт-год.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 11 жовтня, застосування графіків погодинних відключень не прогнозується.