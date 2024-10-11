Зубні щітки та душові лійки мають невідомі науці віруси – дослідження

Вчені ідентифікували понад 600 вірусів у зразках, взятих із ванних кімнат у США. Віруси вражають бактерії, а не людей, і дослідники кажуть, що вони можуть принести більше користі, ніж причин для занепокоєння, повідомляє Лівий берег.

Дослідники виявили, що лійки для душу та зубні щітки кишать вірусами, які ніколи раніше не бачили.

"Кількість вірусів, які ми виявили, абсолютно дика. Ми знайшли багато вірусів, про які знаємо дуже мало, і багато інших, яких ми ніколи раніше не бачили. Дивно, скільки невикористаного біорізноманіття навколо нас. І вам навіть не потрібно йти далеко, щоб його знайти; воно у нас прямо під носом" , — заявила провідна авторка дослідження Еріка Хартманн, професорка мікробіології Північно-Західного університету.﻿

Вчені зробили це відкриття після вивчення зразків, зібраних з 96 душових насадок і 34 зубних щіток з ванних кімнат у Сполучених Штатах. Ці зразки містили 614 вірусів, багато з яких, найбільш ймовірно, є новими для науки.

Віруси є бактеріофагами або "фагами", які інфікують бактеріальні клітини, а не людину. Більше того, ці новознайдені віруси можуть бути корисними для розробки методів лікування стійких до антибіотиків супербактерій. Вчені працюють над розробкою «фагової терапії», яка використовує віруси для доповнення або заміни традиційних антибіотиків, відбиваючи захист небезпечних бактерій.

Ці нові відкриття, опубліковані 9 жовтня в журналі Frontiers in Microbiomes, можуть надати більше потенційних варіантів для майбутньої фагової терапії.

Раніше вчені підрахували, що на нашій планеті існує близько 1 трильйона видів мікробів, 99,9% з яких залишаються невиявленими. Це перекреслило попередні оцінки, згідно з якими кількість видів мікроорганізмів обчислюється мільйонами, що приблизно відповідає кількості видів комах. Серед багатьох мікробів є віруси, які вражають їх та змінюють активність їхніх клітин.

Вчені, які стояли за новим дослідженням, очищали душові лійки та зубні щітки з будинків волонтерів. Дослідивши ДНК у цих зразках, вчені виявили, що зразки разом містили понад 600 різних вірусів, але кожен окремий зразок дуже відрізнявся від наступного.

"Ми не помітили жодного збігу типів вірусів між душовими насадками та зубними щітками. Ми також помітили незначне перекриття між будь-якими двома зразками. Кожна насадка для душу та кожна зубна щітка — як окремий маленький острів" , — сказала Хартманн.

Віруси, відомі як мікобактеріофаги, були найпоширенішим типом, знайденим у зразках. Ці фаги інфікують і вбивають мікобактерії, широку групу мікробів, яка включає деякі хвороботворні мікроби, наприклад ті, що викликають хронічні легеневі інфекції, проказу та туберкульоз.

"Ми могли б уявити собі взяти ці мікобактеріофаги та використовувати їх як спосіб очищення від патогенів у вашій системі водопостачання" , — припускає Хартманн. ﻿

Досліджуючи ці нові віруси, дослідники сподіваються використовувати їх для створення нових антибактеріальних препаратів.

Тим часом вони сказали, що люди не повинні хвилюватися через мікроскопічних тварин, які водяться у ванних кімнатах.