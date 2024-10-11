Зеленський розповів про головне питання під час зустрічі з Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський розповів, що питання повернення додому полонених Росією українців було центральним під час зустрічі з Папою Римським Франциском, повідомляє Європейська правда.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, для всіх в Україні залишається надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей.

"Це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії", – зазначив він.

Окремо він зробив наголос на полонених журналістах і розповів, що напередодні стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощини.

Він попросив Понтифіка сприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, усіх захоплених у полон. На зустрічі домовилися, що Україна передасть список полонених журналістів.

"Питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском. Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", – заявив Зеленський.

"Нам відомо, що в полоні в Росії понад 400 жінок. Точно підтверджено через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші джерела, що в полоні перебувають 1700 цивільних людей. За нашими даними, це число може бути суттєво більшим", – цитує Зеленського пресслужба президента.

Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.

Як повідомлялося, Зеленський мав понад півгодинну розмову з Папою Римським у Ватикані.

Після приватної бесіди в залі Бібліотеки та представлення української делегації Папа подарував Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, з написом "Мир – це тендітна квітка". Президент України натомість подарував Понтифіку картину олією "Бучанський злочин. Історія Марічки".

Напередодні Зеленський прибув до Риму та зустрівся із главою італійського уряду Джорджією Мелоні. На зустрічі він представив італійській прем'єрці світ "план перемоги".

Також у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.