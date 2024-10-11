Шольц зустрінеться з Ердоганом: говоритимуть про Україну та Близький Схід

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Стамбулі 19 жовтня. Сторони обговорять війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, повідомив 11 жовтня речник уряду Німеччини, повідомляє Радіо Свобода.

Міграція та питання двосторонньої та економічної політики також будуть на порядку денному, сказав речник на урядовій пресконференції, не повідомивши додаткових деталей. Туреччина є важливим партнером для Німеччини в питаннях міграції та війни в Україні, додав речник.

Турецьке державне інформаційне агентство Anadolu повідомило про плановану поїздку Шольца 10 жовтня, не повідомляючи інших деталей.

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