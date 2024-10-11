ЗМІ показали супутникові знімки уражених складів з "Шахедами" під Єйськом

Днями безпілотники завдали удару по складах неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ. Супутникові знімки зафіксували значні ураження території, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал "Схеми".

На знімках з супутника Planet Labs, які було зроблено 11 жовтня, видно наслідки атаки безпілотників по складах неподалік міста Єйськ. На фото видно пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

Нагадаємо, днями Військово-Морські Сили разом зі Службою безпеки України атакували базу зберігання дронів типу "Шахедів". Вона розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї Росії.

За даними Генштабу, на базі зберігалося близько 400 ударних дронів. Українськими військовими було зафіксовано точне влучання у ціль.

Удар по підприємствах з виробництва "Шахедів"

У квітні цього року безпілотники Сил оборони атакували підприємства у республіці Татарстан у Росії. Згодом стало відомо про вибухи в особливій економічній зоні "Алабуга". Там розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов розповів, що під час атаки на російські об'єкти не використовувалась іноземна зброя. За його словами, на одному з уражених об'єктів в Татарстані було виробництво "зі складання "Шахедів" та "Гераней".

А вже у вересні росіяни заявляли про те, що у Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю окупантів.