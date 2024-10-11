Шольц анонсував великий пакет військової допомоги Україні
, повідомляє Ліга.net.
До кінця 2024 року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії й Норвегії поставить в Україну ще один пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з Володимиром Зеленським 11 жовтня.
За словами Шольца, в новий пакет внесли також системи протиповітряної оборони IRIS-T і Skynex, зенітні самохідні установки Gepard, керовані гаубиці, броньовані авто, бойові дрони, радари та боєприпаси.
"В наступному році ми продовжимо військову підтримку України. 4 млрд євро ми вже включили в наш бюджет – це є пряма двостороння військова допомога", – сказав канцлер Німеччини.