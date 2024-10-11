Міноборони просить СБУ перевірити постачальника консервів для ЗСУ

Після розслідуванння про неякісні консерви для ЗСУ, Міноборони звернулося до СБУ, щоб перевірити, чи не сфальсикував постачальник консервних виробів документи. У Міноборони додали, що попередня перевірка виявила "ознаки можливої підробки".﻿﻿ З посиланням на Міноборони, повідомляє Українська правда.

"Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України звернулося до Служби безпеки України з офіційною заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ.

Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. У зв’язку з цим Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника" , - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що попередня перевірка виявила, що документи "мають ознаки можливої підробки: "Зокрема, до пакету документів була включена копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року".

Йдеться про партію м'ясних стерилізованих консерв "Свинина тушкована", яку в серпні 2024 року поставили до однієї з військових частин Сумської області.

У Міноборони заявили, що розраховують на детальне розслідування ситуації.

"Міноборони закликає всіх громадян і представників медіа повідомляти про будь-які факти неякісного постачання продуктів або інших можливих правопорушень, які можуть негативно вплинути на діяльність ЗСУ" , - йдеться у повыдомленні.

У відомстві також нагадали, що у 2025 році "Державний оператор тилу" планує випробувати нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ. Зміни торкнуться фінансової моделі взаємодії з постачальниками, товарної моделі та контролю якості. Зокрема, вся продукція проходитиме через розподільчий центр, де фахівці ДОТ забезпечать додатковий контроль якості.