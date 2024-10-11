Енергоатом запустив власне виробництво важливих елементів системи безпеки АЕС

З початку повномасштабного вторгнення Енергоатом повністю замістив товари російського походження власним виробництвом або поставками з країн-партнерів.﻿ Нині, в межах програми заміщення власним виробництвом устаткування і запасних частин, які раніше надходили з РФ, філія АТ «НАЕК «Енергоатом» – ВП «Атоменергомаш» розгорнула виробництво елементів локалізуючих систем безпеки для вітчизняних АЕС. З посиланням на пресслужба Енергоатому, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, на базі відокремленого підрозділу триває виготовлення першого такого елементу, що буде використаний на одній з українських станцій. Після того, як потреби вітчизняних атомних об’єктів у цьому обладнанні будуть задоволені, воно постачатиметься для блоків типу ВВЕР-1000 на європейських АЕС.

Раніше компанія "Енергоатом" уклала угоду вартістю 509 мільйонів гривень на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції. Зазначається, що мова йде про залізобетонні П-образні споруди, які захищають великі трансформатори від осколкових пошкоджень при непрямому попаданні ракети та ударних дронів.