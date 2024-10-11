Зеленський у Берліні зробив заяву про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що українська сторона продовжує наполягати на досягненні справедливого миру, заснованого на дотриманні Статуту ООН, і якнайшвидшому завершенні війни, повідомляє Новое время.

«Сьогодні я представлю Олафу план як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну — хотілося б не пізніше ніж наступного, 2025 року, і гарантувати неповторення агресії» , — заявив Зеленський на пресконференції.

За його словами, план спрямований на посилення позицій України.

«Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який справді поставить крапку у війні. Тобто цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Ми можемо зробити це у взаємодії - всі наші партнери. Ми розраховуємо і на підтримку Німеччини» , — наголосив президент.

11 жовтня Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з федеральним канцлером Олафом Шольцом. Також він має провести переговори з німецьким президентом — Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Востаннє Шольц і Зеленський зустрічалися 23 вересня в Нью-Йорку. Тоді сторони обговорювали підготовку до другого Глобального саміту миру.

9 жовтня президент України заявив, що ситуація на полі бою в Україні створює можливість зробити кроки для припинення розв’язаної Росією війни не пізніше 2025 року.

У своїй промові Зеленський оголосив, що до листопада Україна підготує документ про основи миру, в якому будуть перераховані умови для справедливого завершення війни. Він нагадав, що Київ підготував план перемоги, після реалізації якого Росія більше не зможе погрожувати Європі, і ділиться деталями плану з усіма, хто може допомогти Україні досягти його цілей.