МОН підтримало законопроект про заборону спілкуватися російською на перервах у школі

Міністерство освіти підтримало законопроєкт про заборону спілкуватися російською мовою на перервах у школах. Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Новое время.

Він наголосив, що законопроєкт міністерство підтримало з «деякими зауваженнями».

«Що стосується законопроєкту, ініціативи Наталі Піпи, то Міністерство освіти законопроєкт із деякими зауваженнями підтримало» , — сказав Лісовий.

Він також додав, що в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, слід передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу. Міністр уточнив, що в цьому питанні не йдеться про російську мову, оскільки вона використовується Росією як зброя проти України.

«Це, безумовно, в жодному разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії» , — сказав Лісовий.

1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону спілкування російською мовою на території школи, зокрема й на перервах. Одна з авторів документа Наталія Піпа зазначила, що законопроєкт пропонує запровадити в Закон про освіту поняття «україномовного середовища», а також зобов’язати засновників, керівників і працівників закладів освіти створювати та підтримувати таке середовище.

Законопроєкт заборонятиме вчителям переходити на російську мову на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи. Крім того, вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською мовою і робити зауваження, якщо дитина розмовляє російською.

Згідно з результатами моніторингу у 2023−2024 роках Держслужби якості освіти України та уповноваженого із захисту державної мови, тільки 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою.