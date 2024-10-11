Зеленський заявив, що передасть Ватикану список журналістів у російському полоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує спеціальної допомоги, зокрема від Ватикану, щодо обміну полоненими.﻿﻿ Про це йдеться у зверненні Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні ж вранці у Ватикані провів зустріч із Папою Римським Франциском і Держсекретарем кардиналом Пароліном. Дуже чутливе питання для України, для багатьох сімей в Україні – звільнення з російського полону наших людей. Воїни й цивільні, діти й дорослі. Тисячі українців і українок. Учора стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Мої співчуття рідним" , - сказав президент.

За словами президента, він домовився з Папою, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії та обговорить повернення цивільних та депортованих дітей.

Він також запросив Ватикан взяти участь у зустрічі в Канаді щодо цього пункту Формули миру, який стосується гуманітарних питань.