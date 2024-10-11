Військовослужбовця Гнезділова, який вчинив публічно СЗЧ, відправили до СІЗО

Військовослужбовцю 56 окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, якому повідомили про підозру в дезертирстві, обрали запобіжний захід. Печерський райсуд відправив його під варту, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Згідно з рішенням суду, Гнезділов проведе у СІЗО щонайменше 60 днів.

Військовослужбовцю, який вчинив СЗЧ і публічно про це заявляв, інкримінують статтю 408, частину 4 ККУ (самовільне залишення військової частини, вчинене з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану). Вона передбачає до 12 років позбавлення волі.

Зазначимо, що прокурори просили про арешт підозрюваного без права внесення застави. Натомість адвокати Гнезділова клопотали про відвід судді.

Що відомо про справу Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

21 вересня Сергій Гнезділов, який у 2019 році долучився до лав ЗСУ, на своїй сторінці Facebook написав про те, що самовільно залишив військову частину (далі й на момет СЗЧ він командир відділення аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади).

За його словами, він вчинив це нібито з метою "привернути увагу до необхідності ротацій для піхоти, а також до відсутності чітких термінів для служби".

Своєю чергою у 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді відреагували на це та заявили, що вже призначили службове розслідування. Там також додали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

Ця історія набула резонансу, її активно обговорювали в мережі. Втім, думки у суспільстві з поведінки Гнезділова розділилися. Деякі критикували його за самовільне звільнення частини, а хтось навпаки висловлював підтримку. Разом із тим, дехто вважає, що таким вчинком військовий міг підставити своїх побратимів й загалом мотивувати інших вчинити так само.

Нагадаємо, що 9 жовтня стало відомо про затримання Гнезділова. За даними слідства, на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду військово-лікарською комісією.

Однак на справді обстеження він не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше - впродовж 2 тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

Згодом адвокат військовослужбовця Олександр Шадрін розповів, що Гнезділову повідомили про підозру в дезертирстві.

Натомість у ДБР зауважили, що демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу "є не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові".