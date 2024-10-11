Ляшко разом із СБУ відвідали керівників МСЕК

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та представники СБУ провели зустріч з керівниками МСЕК. Темою обговорення стали корупційні скандали.﻿ З посиланням на пресслужбу МОЗ, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як зазначають у відомстві, Ляшко разом зі співробітниками СБУ закликали голів МСЕК жорстко та принципово реагувати на виявлення фактів надання фейкового статусу інвалідності для ухилення від мобілізації.

Правоохоронці розповіли, що з початку року було викрито 77 людей, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Також було виявлено сім злочинних угруповань, які складалися з представників комісій.

МОЗ разом із правоохоронцями опрацювали вже майже 19 тисяч медико-експертних справ. В результаті відбулися затримання та вручення підозр.

Також під час зустрічі Ляшка, співробітників СБУ та керівників МСЕК обговорювалося реформування медико-соціальної експертизи. Для цього нещодавно було представлено відповідний законопроект.

Особливу увагу ініціатива приділяє цифровізації МСЕК під час проходження експертизи. Зокрема, використання електронної системи охорони здоров'я хочуть зробити обов'язковим для прийняття рішень.

Скандал із МСЕК

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці піймали на хабарях керівника Хмельницького центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Вона за "грошову винагороду" видавала чоловікам довідки про інвалідність. Це дозволяло їм виїжджати з країни.

Вдома у Крупи, а також у її родичів знайшли кілька мільйонів доларів готівкою. При цьому сім'я фігурантки мала велику кількість дорогого майна.

На цьому фоні Ляшко розповів про плани реформувати МСЕК. Для цього було створено законопроект.