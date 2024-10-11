Байден дав розпорядження охороняти Трампа як "чинного президента" - ЗМІ

Лідер США Джо Байден наказав охороняти його попередника Дональда Трампа, як чинного президента. Такий наказ отримала Секретна служба охорони. З посиланням на заяву кореспондента France24 Фрейзера Джексона, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Президент США Джо Байден сказав мені, що Дональду Трампу має бути наданий такий же захист від Секретної служби захист, як якби "він був чинним президентом" , - пояснив Джексон.

За його словами, Байден попросив надати Трампу все, що йому буде потрібно.