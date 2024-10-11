ООН зафіксувала у вересні найбільше число жертв в Україні серед цивільних за рік

У вересні в Україні загинули щонайменше 208 цивільних осіб і 1 220 дістали поранення, що стало місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році.﻿

Такі дані наведені в щомісячному звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

В організації заявили, що 46% загиблих були старші 60 років. Крім того, у вересні загинули дев'ять дітей і 76 отримали поранення.

«Ракетні атаки по всій країні, особливо проти міст Харків і Запоріжжя, сприяли збільшенню кількості жертв. Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням БПЛА» , - йдеться у звіті.

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкоджень освітніх і медичних установ (96%) у вересні, як і раніше, сталися на території, підконтрольній Україні.

Щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на території, контрольованій Україною, і 5 на території, окупованій РФ).