США розширили санкції проти Ірану через напад на Ізраїль
Міністерство фінансів США розширило цільові санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на його напад на Ізраїль 1 жовтня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє сайт Мінфіну США.
"Сполучені Штати розширюють санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на напад Ірану на Ізраїль 1 жовтня, другий прямий напад на Ізраїль цього року. Ці дії посилюють фінансовий тиск на Іран, обмежуючи можливості режиму отримувати критично важливі доходи від продажу енергоносіїв для підриву стабільності в регіоні та нападу на партнерів і союзників США".
Згідно з цим рішенням, Міністерство фінансів США може накласти санкції на будь-яку особу, яка працює в нафтовому та нафтохімічному секторах іранської економіки.
Наразі санкції торкнулись 16 юридичних осіб у різних юрисдикціях та 23 танкерів, які брали "участь у поставках іранської нафти і нафтохімічних продуктів".
Передісторія:
- 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.
- Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
- Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.