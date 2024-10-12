США розширили санкції проти Ірану через напад на Ізраїль

Міністерство фінансів США розширило цільові санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на його напад на Ізраїль 1 жовтня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт Мінфіну США.

"Сполучені Штати розширюють санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на напад Ірану на Ізраїль 1 жовтня, другий прямий напад на Ізраїль цього року. Ці дії посилюють фінансовий тиск на Іран, обмежуючи можливості режиму отримувати критично важливі доходи від продажу енергоносіїв для підриву стабільності в регіоні та нападу на партнерів і союзників США".

Згідно з цим рішенням, Міністерство фінансів США може накласти санкції на будь-яку особу, яка працює в нафтовому та нафтохімічному секторах іранської економіки.

Наразі санкції торкнулись 16 юридичних осіб у різних юрисдикціях та 23 танкерів, які брали "участь у поставках іранської нафти і нафтохімічних продуктів".

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