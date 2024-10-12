Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України зменшились

Міжнародні резерви України на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становили 38 898,6 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У вересні резерви зменшилися на 3 431,9 млн. доларів США або 8,11%.

Така динаміка зміни резервів, як стверджують у НБУ, обумовлена валютними інтервенціями для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних ОВДП. Водночас обсяг міжнародної допомоги, який надійшов до України у вересні, був одним із найменших з початку року. Це вкотре продемонструвало властиву для цього року неритмічність надходження допомоги міжнародним партнерам.

2. «Нова Пошта» може розпочати виплати пенсій

У Верховній Раді розглядають можливість виплати пенсій через відділення Нової Пошти. Вже розроблено відповідний законопроект.

Нова Пошта через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як Укрпошта та Ощадбанк . Широка мережа відділень Нової пошти допоможе більш оперативній виплаті пенсій, особливо у сільській місцевості.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.

Два банки знизили відсоткові ставки за депозитами, а три – навпаки, підвищили.

Ідея Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6, 9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,75% до 15,25% річних;

на 9 місяців – з 15 до 16% річних;

на 12 місяців - з 15 до 16,25% річних.

Універсал Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 14,50 до 15% річних;

на 6 місяців – з 14,70 до 15,20% річних;

на 12 місяців – із 15 до 15,50% річних.

Радабанк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 16 до 17% річних.

Укрексімбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 12,35% до 12,05% річних;

на 6 місяців – з 11,50 до 11,20% річних.

Також Укрексімбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,15% до 0,95% річних;

на 6 місяців – з 1,15% до 0,85% річних;

на 9 та 12 місяців – з 1,30 до 1,10% річних.

Таскомбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 12 місяців з 2,75 до 2,50% річних.

Також Таскомбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у євро на 12 місяців з 1,75 до 1,50% річних.

4. Банки та фінансові компанії змінюють тарифи за своїми картами

Креді Агріколь з 4 листопада 2024 року вносить зміни до Правил комплексного обслуговування фізичних осіб. Зокрема, тариф на послугу SMS-інформування для всіх карткових рахунків становитиме 35 грн (виняток – пакетні пропозиції для пенсійно-соціальних проектів). Послуга PUSH-інформування залишиться безкоштовною.

Більш детально зі змінами можна ознайомитись на офіційному сайті банку.

Компанія NovaPay з 11 листопада 2024 року запроваджує нові тарифи на зняття готівки зі своїх карток. Без комісії можна буде зняти:

- післяплату;

- Інші гроші до 100 тисяч грн на місяць.

Все, що більше за цю суму, можна буде зняти з комісією 0,5%, мінімум 10 грн.