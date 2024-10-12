Спікер Джонсон не має бажання далі фінансувати Україну

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон висловив сподівання, що на президентських виборах переможе Дональд Трамп, який "покладе край" війні в Україні, тому схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібне, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю Punchbowl News.

На питання про можливість схвалення подальшої підтримки України в Конгресі Джонсон сказав, що "не має бажання далі фінансувати Україну, і сподіваюсь, що в цьому немає потреби".

"Якщо (на виборах. – Ред.) переможе Трамп, то, я вірю, він справді зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю в це. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому: годі", – додав спікер Палати представників.

Він також сказав, що в разі перемоги Камали Гарріс війна в Україні не закінчиться, і назвав це "відчайдушним і небезпечним сценарієм".

Майк Джонсон, як відомо, тривалий час гальмував ухвалення пакета з допомогою Україні та союзникам США на початку року на загальну суму 61 мільярд доларів, але зрештою запропонував свій подібний законопроєкт, схвалений у квітні.

Ситуація в американському Конгресі може змінитись на користь республіканців після виборів у листопаді 2024-го, що може внести ще більше невизначеності в подальше схвалення фінансування України.

Республіканський кандидат у президенти Трамп неодноразово обіцяв завершити війну в Україні ще до того, як складе присягу, і лякав "Третьою світовою війною" в разі перемоги опонентки Гарріс.