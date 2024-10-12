Сирський відзначив позитивну динаміку знищення цілей ворога ударними дронами

Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський наголосив на позитивній динаміці знищення цілей ворога ударними дронами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Сирський у Facebook.

Головком провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем у форматі відеоконференцзв'язку, в тому числі заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

"Також доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок.

За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами".

На зустрічі Сирський нагородив відзнаками 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку.

Нагадаємо:

За перші дев'ять місяців 2024 року у Силах оборони дозволили використання більше 140 безпілотних авіаційних та 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва.