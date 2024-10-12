Росія атакувала Україну невідомими ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

Росія вночі 12 жовтня атакувала Україну невідомими ракетами та ударними дронами. Більшість "Шахедів" вдалося знищити, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Цієї ночі ворог випустив з Бєлгородської області ракети невстановленого типу, а також 28 дронів-камікадзе (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ).

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Сили ППО знищили 24 ворожі дрони. ППО працювала у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Також ще два безпілотники локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ.

Нічна атака Росії

В ніч на 12 жовтня росіяни атакували Миколаївську область. Дрон влучив на територію ферми, там спалахнула пожежа.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Сумах, а також вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаудару постраждали троє осіб, серед них 11-річна дівчинка.