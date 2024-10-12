ЦПД: У Курській області продовжуються активні бої, ситуація швидко змінюється

У Курській області продовжуються активні бої. Оскільки ситуація швидко змінюється, то не варто робити поспішних висновків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"У Курській області тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм", - розповів він.

Військовий зазначив, що бойові дії на цій ділянці фронту динамічні, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості.

"Дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних. Важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори між іншим взагалі намагаються тему "засушити", бо не виходить все як хотілося їм", - зазначив Коваленко.

Ситуація у Курській області

Українські військові вже майже два місяці ведуть наступ у Курській області. Зокрема, в середині вересня, ЗСУ прорвали нову ділянку російського кордону в Курській області - на захід від підконтрольних територій у напрямку населеного пункту Веселе Глушківського району.

Як зазначають у звіті Інституту вивчення війни, посилені контратаки росіян, ймовірно, покликані витіснити ЗСУ з Курської області. Це планується зробити до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою.

Водночас, за оцінками американських високопосадовців, Україна зможе утримувати територію в Курській області, принаймні протягом кількох місяців, якщо не довше.