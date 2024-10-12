У Грузії оштрафували телеканали за відмову показати ролик влади з кадрами зруйнованих міст України

Тбіліський міський суд у п’ятницю, 11 жовтня, ухвалив рішення оштрафувати телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli за відмову показувати скандальний ролик партії влади "Грузинська мрія" з кадрами зруйнованих Росією українських міст, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Formula.

Суд Тбілісі ухвалив рішення про штраф у 5000-5500 ларі (десь 1800-2000 доларів) на підставі протоколу про адміністративне правопорушення Національної комісії комунікацій Грузії, ухваленому за скаргою "Грузинської мрії".

Протокол посилався на той факт, що канали зобов'язані протягом останнього місяця перед виборів надавати визначений безоплатний час для реклами усіх партій, що представлені у парламенті.

Крім того, рішення суду передбачає, що Formula, Mtavari і TV Pirveli будуть зобов’язані поставити в ефір скандальний передвиборчий ролик "Грузинської мрії" – незалежно від того, чи буде це оскаржене в апеляційному суді.

Минулого місяця "Грузинська мрія" у межах передвиборчої агітації виготовила банери та відеоролики, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті, – "нормальне життя" у Грузії.

Підписи на банерах закликають виборців "обирати мир" і "сказати ні війні".

Міністерство закордонних справ України засудило та назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

На грузинську владу це не подіяло.