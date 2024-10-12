Зеленський повідомив про результати візитів до Лондона, Парижа, Риму та Берліна

Президент України Володимир Зеленський провів низку переговорів з лідерами європейських країн, повідомляє Ділова столиця.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережах/

Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін.