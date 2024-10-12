Зеленський повідомив про результати візитів до Лондона, Парижа, Риму та Берліна
Президент України Володимир Зеленський провів низку переговорів з лідерами європейських країн, повідомляє Ділова столиця.
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережах/
Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін.
"Представив нашим партнерам деталі Плану перемоги. Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання – наблизити справедливий мир для України і всієї Європи", — повідомив президент.