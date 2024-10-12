Єрмак: Україна хоче якнайшвидше отримати фідбек від партнерів щодо плану перемоги

Президент України Володимир Зеленський представив свій план перемоги ключовим західним державам-партнерам. Тепер Київ хоче якнайшвидше отримати від них фідбек, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірi телемарафону.

"Було б, мені здається, не зовсім реально, якщо б ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків" , - сказав Єрмак.

Як додав керівник ОП, країни-партнери, яким вже представили план перемоги, "глибоко у ситуації" та "все розуміють".

"План перемоги - це про створення умов, щоб дійсно ми рухалися уперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні для, у першу чергу, України... Я сподіваюся, що наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще показувати їхню підтримку щодо цього плану" , - резюмував він.

План перемоги України

Київ розробив так званий план перемоги, який передбачає низку кроків з боку держав-партнерів для забезпечення Україні сильних позицій під час будь-яких переговорів з РФ, зокрема на Саміті миру.

Наприкінці вересня Зеленський представив план перемоги американському лідеру Джо Байдену та кандидатам в президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Також очікувалося, що 12 жовтня на засіданні у форматі "Рамштайн" українська сторона представить план перемоги всім лідерам країн-партнерів. Але через буревій в США американський лідер скасував поїздку в Німеччину, а засідання відклали.

Проте Зеленський цього тижня відвідав відразу чотири європейські столиці, а також взяв участь у саміті з Балканськими країнами. На цих зустрічах також було представлено план перемоги.

Перебуваючи у Берліні, президент України заявив, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, а план перемоги, за його словами, - міст до проведення результативного Саміту миру.