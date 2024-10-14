Close button

Курс валют НБУ на 14 жовтня

Курс валют НБУ на 14 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 14 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 жовтня знизився до рівня 41.1891 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 45.0238 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 6 коп. до 53.7909 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 48.0339 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.4972 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.189 100 --0.0181
EUR Євро 45.023 800 --0.0239
GBP Фунт стерлінгів 53.790 900 --0.0628
CHF Швейцарський франк 48.033 900 +0.0963
PLN Польський злотий 10.497 200 +0.0337

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics