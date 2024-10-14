Курс валют НБУ на 14 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 14 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 13 жовтня знизився до рівня 41.1891 за 1 долар.
Євро подешевшав на 2 коп. до 45.0238 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів упав на 6 коп. до 53.7909 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 48.0339 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.4972 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.189 100
|EUR
|Євро
|45.023 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.790 900
|CHF
|Швейцарський франк
|48.033 900
|PLN
|Польський злотий
|10.497 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.