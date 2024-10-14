Курс валют НБУ на 14 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 14 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 жовтня знизився до рівня 41.1891 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 45.0238 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 6 коп. до 53.7909 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 48.0339 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.4972 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.189 100 EUR Євро 45.023 800 GBP Фунт стерлінгів 53.790 900 CHF Швейцарський франк 48.033 900 PLN Польський злотий 10.497 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.