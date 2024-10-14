Байден готовий до переговорів з Росією, Китаєм та КНДР щодо ядерної загрози

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю щодо зменшення ядерної загрози, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у вітальній заяві цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру.

Нобелівську премію миру у 2024 році присудили японській організації постраждалих від ядерного бомбардування Nihon Hidankyo за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію свідчень того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати.

Байден відзначив, що необхідно продовжувати рухатися вперед до того дня, коли можна остаточно і назавжди позбавити світ від ядерної зброї.

Тому, за його словами, Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю "без попередніх умов" щодо зменшення ядерної загрози.

"Ні нашим країнам, ні світу не вигідно перешкоджати прогресу у скороченні ядерних арсеналів. Зменшення ядерної загрози важливе не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них.

Ці ядерні ризики підривають норми і домовленості, над якими ми колективно працювали, і йдуть врозріз з життєво важливою роботою сьогоднішніх Нобелівських лауреатів", – наголосив президент США.

На тлі дискусій на Заході щодо дозволу Києву бити далекобійною західною зброєю по цілях у Росії лідер РФ Владімір Путін заявив у вересні, що розширить умови, за яких його країна готова застосувати ядерну зброю.

Генсек НАТО Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та підкреслив, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.

З понеділка, 14 жовтня, НАТО розпочинає свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.