Заступник Блінкена відвідає Південну Корею: обговорить КНДР

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл відвідає Японію та Південну Корею 15-17 жовтня та обговорить із топпосадовцями регіональні та глобальні виклики, включно із загрозою з боку Північної Кореї, повідомляє Європейська правда.

За даними Держдепу США, у Сеулі Кемпбелл зустрінеться з низкою посадовців, з якими планує обговорити співпрацю щодо безпеки Індійсько-Тихоокеанського регіону.

Також, чиновники мають обговорити провокації з боку Північної Кореї.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що КНДР наказала своїм артилерійським підрозділам біля кордону з Південною Кореєю бути в повній бойовій готовності та посилила протиповітряну оборону нібито у відповідь на можливе проникнення південнокорейських безпілотників.

Нещодавно газета The Times повідомила, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

За оцінками Південної Кореї станом на літо 2024 року, Росія могла отримати від КНДР п’ять мільйонів артилерійських снарядів.