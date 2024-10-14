Окупанти вгатили по Покровську: частина міста залишилася без газу та світла

Російські війська 13 жовтня завдали удару по Покровську Донецької області, поранено чоловіка, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Покровської міської військової адміністрації.

Як зазначається, минулої доби росіяни неодноразово обстрілювали місто, були влучання у приватну забудову декількох районів.

О 8:50 стався обстріл центральної частини міста, зазнали руйнувань 3 приватні подвір'я.

Близько 11:20 під ударом опинилась південна частина Покровська. Дістав поранення у груди 69-річний чоловік. Також пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури — котельня і газогін. Без газопостачання залишаються 165 абонентів.

Крім того, без світла залишилися споживачі села Троянда та мешканці південної та центральної частин Покровська.

Як повiдомлялось, окупанти вночі завдали масованого удару по Херсону, поцілили в пошту.