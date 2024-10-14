Китай почав військові навчання біля Тайваню "як попередження сепаратистам"

Китайська армія розпочала новий раунд військових навчань поблизу Тайваню 14 жовтня, заявивши, що це є попередженням "сепаратистським діям сил незалежності Тайваню", що викликало засудження з боку Тайбею і влади США, повідомляє Радіо Свобода.

Демократично керований Тайвань, який Китай розглядає як свою територію, був напоготові щодо нових військових навчань після минулотижневого виступу президента Лая Цінде.

Пекін засудив звернення Лая, який заявив, що Китай не має права представляти Тайвань, навіть після того, як він запропонував Пекіну співпрацювати.

Командування китайських військ повідомило, що навчання Joint Sword-2024B проводяться в Тайванській протоці й районах на північ, південь і схід від Тайваню. Командування не уточнило, коли завершаться навчання.

Міністерство оборони Тайваню назвало навчання провокацією і заявило, що його сили готові відповісти.

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що стежать за навчаннями. Речник Держдепартаменту США Метью Міллер закликав Китай "діяти стримано й уникати будь-яких подальших дій, які можуть підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці та в ширшому регіоні".

Пекін не контролює Тайвань із 1949 року, але вважає його невідʼємною частиною своєї території.

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