У Молдові вперше надрукують виборчі бюлетені українською

У Молдові цього тижня розпочався друк бюлетенів для дільниць на вибори президента та референдум щодо вступу у ЄС – уперше бюлетені стануть доступні не тільки румунською та російською, а ще й чотирма іншими мовами, серед яких українська, повідомляє Європейська правда.

Для референдуму і президентських виборів у Молдові надрукують загалом 5,6 млн бюлетенів. На відміну від попередніх виборів, з'являться бюлетені й чотирма мовами національних меншин: українською, гагаузькою, болгарською та ромською.

Надрукують у цілому 2,1 мільйона бюлетенів румунською, понад 600 тисяч російською і 115 тисяч українською.

"На минулих виборах були запити тільки російською мовою, і ми друкували бюлетені румунською та російською. Тепер надійшли запити іншими мовами етнічних меншин. Після друку бюлетені розподілять через окружні виборчі ради у виборчі бюро" , – пояснила голова ЦВК Анжеліка Караман.

Наразі вже надруковано бюлетені для тих, хто голосуватиме поштою, а також для виборчих дільниць за кордоном.