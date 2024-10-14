Рада відхилила всі постанови, що блокували підписання закону про підвищення податків
Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416д про зміни в оподаткуванні. Про це заявив народний депутат з парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.
"Парламент відхилив всі 13 блокуючих постанов по податковому закону", - йдеться у повідомленні.
Наступним кроком буде підписання законопроєкту №11416д Головою Верховної Ради, а потім - Президентом України.
"Закон набере чинності з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д щодо змін в оподаткуванні. За оцінками Мінфіну, документ передбачає збільшення податкових надходжень до зведеного бюджету в 2024 році на 21,6 млрд грн, а в 2025 році - на 141,1 млрд грн.