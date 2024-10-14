Рада відхилила всі постанови, що блокували підписання закону про підвищення податків

Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416д про зміни в оподаткуванні. Про це заявив народний депутат з парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.

"Парламент відхилив всі 13 блокуючих постанов по податковому закону" , - йдеться у повідомленні.

Наступним кроком буде підписання законопроєкту №11416д Головою Верховної Ради, а потім - Президентом України.

"Закон набере чинності з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра" , - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д щодо змін в оподаткуванні. За оцінками Мінфіну, документ передбачає збільшення податкових надходжень до зведеного бюджету в 2024 році на 21,6 млрд грн, а в 2025 році - на 141,1 млрд грн.