Клієнти "Фрідом фінанс" заявили про 160 млн збитків через блокування активів

Блокування активів клієнтів компанії "Фрідом фінанс Україна" внаслідок застосування санкцій проти компанії, могло завдати його клієнтам збитків на 160 млн грн. Про це йдеться у заяві ініціативної групи постраждалих клієнтів "Фрідом фінанс", повідомляє Економічна правда.

"Безпрецедентна службова недбалість та некомпетентність НКЦПФР (Національної комісії з цінних пап ﻿﻿ ерів та фондового ринку – ред.) призвели до втрати українськими інвесторами понад 160 мільйонів гривень" , – йдеться у заяві інвесторів.

Зокрема, через блокування їхніх активів, а також відсутність напрацьованого механізму, який би дозволив клієнтам підсанкційного брокера взяти участь у реструктуризації Україною свого боргу за єврооблігаціями, вони не змогли отримати плату за згоду (близько 1,25% від вартості євробондів), а також не можуть претендувати на нові єврооблігації з погашенням у 2034-2035 роках.

Крім цього, за даними Національного банку України, Міністерство фінансів вже повністю погасило 21 з 26 типів облігацій внутрішньої державної позики, які були у власності клієнтів "Фрідом фінанс Україна". Кошти від погашення залишаються заблокованими, тож клієнти не можуть ані реінвестувати ці кошти у нові облігації держави, ані розпоряджатися ними будь-яким іншим чином.

"Ініціативна група також звертається до Президента України з проханням втрутитися в цю ситуацію. Призначення та звільнення голови і членів НКЦПФР належать до повноважень Президента, і зараз, як ніколи, потрібно негайне втручання для захисту прав тисяч інвесторів, які вклали свої гроші в підтримку держави" , – йдеться у заяві.

Постраждалі інвестори також зазначають, що планують подавати позови до суду, аби вимагати компенсацію за збитки.

Нагадаємо, що 19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти компанії "Фрідом фінанс Україна", а також її власника – Тімура Турлова.

Санкції заблокували діяльність компанії, рахунки в якій відкрили 12,7 тис. українців. Загальна вартість активів цих громадян тоді становила близько 3,5 млрд грн, з яких 250 млн грн – вкладення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Члени ініціативної групи постраждалих інвесторів "Фрідом фінанс Україна" оцінюють, що серед них були власники і єврооблігацій України на загальну суму близько 800 млн грн. Через санкційний статус ці інвестори не могли взяти участь у голосування за згоду з умовами реструктуризації державного боргу та отримати відповідну винагороду від уряду (комісію за згоду).

Водночас НКЦПФР видала дозвіл клієнтам "Фрідом фінанс Україна" дати згоду на умови реструктуризації 1 жовтня – після того, як сплив період, коли інвестори могли отримати комісію за згоду.