У Вінниці розпочався опалювальний сезон: коли почнуть подавати тепло до будинків

У Вінниці сьогодні, 14 жовтня, почали подавати тепло до лікарень, садочків та шкіл. Незабаром обіцяють увімкнути опалення і в багатоквартирних будинках, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Вінницького міського голови Сергія Моргунова.

Вінницький міський голова заявляє, що 14 жовтня почали подавати тепло до закладів соціального призначення – в лікарні, садочки, школи. Він зазначає, що керівництво цих установ може звертатися до влади для підключення опалення. Це дозволить забезпечити комфортні умови для дітей, пацієнтів та працівників цих закладів.

Сергій Моргунов також зазначає, що незабаром почнуть подавати тепло і в багатоквартирні будинки. Згідно з нормативами для цього впродовж трьох діб середньодобова температура повітря не має перевищувати +8°С.

Коли вмикатимуть опалення у різних регіонах України

РБК-Україна раніше розповідало, коли почнеться опалювальний сезон у різних регіонах країни. У більшості регіонів заявляють, що опалення увімкнуть після того, як середня температура повітря упродовж трьох діб поспіль не підвищуватиметься вище +8°C.

Так, за словами очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, централізоване теплопостачання планують розпочати з 1 листопада. Усі комунальні підприємства уклали договори з постачальниками газу, а підготовчі роботи завершені. Соціальна інфраструктура області забезпечена генераторами на 94%, а 4 лікарні вже використовують сонячну енергію. Житомирська міська рада вирішила почати опалювальний сезон у місті з 16 жовтня, оскільки середньодобова температура очікується нижче 8°C.

Київ розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших соціальних установ з 14 жовтня. За словами мера Віталія Кличка, підключення тепла відбуватиметься за індивідуальними заявками керівників закладів. Житлові будинки підключать до опалення, якщо середньодобова температура знизиться до +8°C і триматиметься три дні поспіль. Також враховуватимуть тенденцію до похолодання та раціональне використання енергоресурсів.

У Чернігові опалювальний сезон планують розпочати 15 жовтня. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломако, всі необхідні підготовчі роботи завершені, теплові пункти забезпечені альтернативними джерелами енергії. Підключення опалення розпочнеться відповідно до прогнозу погоди, якщо не буде змін у температурному режимі.

Нагадаємо, під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Згідно із законом, тарифи на газ для населення не можуть бути вищими, ніж у лютому 2022 року. Державна компанія "Нафтогаз України" постачає газ 12,4 млн споживачам за ціною 7,96 грн за кубометр.

Мораторій триватиме до 2024 року, однак Національний банк прогнозує поступове коригування тарифів з 2025 року. Тим часом тарифи на інші комунальні послуги, зокрема електроенергію, зросли на 63,6% за останній рік.