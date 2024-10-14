Трамп наздоганяє Гарріс у кількох національних опитуваннях

За 23 дні до виборів кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп наздоганяє у соцопитуваннях свого конкурента від Демократичної партії Камалу Гарріс.﻿ Про це пише Axios, повідомляє Укрінформ.

Згідно з опитуванням ABC/Ipsos, проведеним серед імовірних виборців, Гарріс лідирує з 50% проти 48% у Трампа.

Ще минулого місяця Гарріс випереджала Трампа на шість процентних пунктів у цьому опитуванні.

Інше соцопитування серед імовірних виборців від CBS/YouGov показало, що діюча віцепрезидентка США має 51% проти 48% у Трампа.

У вересні ця різниця становила 4% на користь Гарріс.

Опитування, проведене американським телеканалом NBC, серед зареєстрованих виборців показало "нічию" - 48% (за Гарріс) проти 48% (за Трампа).

Минулого місяця Гарріс лідирувала з 49% проти 44% у Трампа.

Зазначається, що національні опитування можуть відображати стан перегонів, але вони не показують, хто виграє колегію виборників у США.

Як повідомлялося, вибори президента США відбудуться у вівторок, 5 листопада. Для перемоги одному з кандидатів необхідні щонайменше 270 з 538 голосів колегії виборників.