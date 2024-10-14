Мінфін евакуюють через повідомлення про мінування - джерело

Будівлю Міністерство фінансів України евакуюють через повідомлення про мінування, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив співрозмовник ЕП в Мінфіні.

"У звʼязку із отриманням повідомлення про мінування просимо залишити будівлю Міністерства фінансів для проведення відповідних заходів реагування" , - йдеться у повідомленні.

Раніше, українські ЗМІ повідомили, що в низці областей України повідомляють про масові мінування будівель. Мова йде про навчальні заклади, міські ради, міністерства й не тільки.