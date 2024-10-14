Іран припинив непрямі переговори з США
Іран припинив непрямі переговори зі Сполученими Штатами Америки (США) в Омані. Усе через напруженість довкола можливої помсти Ізраїля за нещодавній масований обстріл. З посиланням на голову Міністерства закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, якого цитує The Times of Israel, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як пише видання, Султанат, який розташований на східному краю Аравійського півострова, давно є співрозмовником між Іраном і США, у тому ж числі й таємних переговорах, які зрештою породили ядерну угоду у 2015 році.
"Наразі маскатський процес зупинений через особливу ситуацію в регіоні. Ми не бачимо жодних підстав для переговорів, поки не подолаємо нинішню кризу", - заявив міністр під час візиту до Маскату.