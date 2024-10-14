Іран припинив непрямі переговори з США

Іран припинив непрямі переговори зі Сполученими Штатами Америки (США) в Омані. Усе через напруженість довкола можливої помсти Ізраїля за нещодавній масований обстріл.﻿ З посиланням на голову Міністерства закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, якого цитує The Times of Israel, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пише видання, Султанат, який розташований на східному краю Аравійського півострова, давно є співрозмовником між Іраном і США, у тому ж числі й таємних переговорах, які зрештою породили ядерну угоду у 2015 році.