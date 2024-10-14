Екснардепа Ляшка призначили комбатом до однієї з бригад, у ЗСУ відреагували
Командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади призначили колишнього народного депутата Олега Ляшка. Про це йдеться у витязі із відповідного наказу опублікованого в мережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити: лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича, начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України - командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади", - йдеться в документі.
Підписаний витяг із наказу командиром армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.
Ярославський також опублікував фото виписки з відповідного наказу.
Зокрема, у документі зазначається, що його було видано 11 жовтня 2024 року. Підписав його командир армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.