Корабли Китая зашли в "закрытую акваторию", Тайвань отреагировал

Декілька кораблів морської поліції КНР пройшли через закриту для судноплавства акваторію в районі архіпелагу Мацзу. На це відреагувала берегова охорона Тайваню.﻿ З посиланням на Focus Taiwan, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними ЗМІ, чотири китайські кораблі берегової охорони увійшли в контрольовані Тайванем "обмежені води" біля островів Мацу. Це сталось після того, як Народно-визвольна армія Китаю оголосила про початок навчань "Спільний меч-2024B" навколо Тайваню.

Берегова охорона Тайваню заявила, що виявила два кораблі берегової охорони Китаю на захід від острова Нанган і ще два на північ від острова Дун'їн. Після цього китайські кораблі увійшли в заборонені води біля Мацу. Через це Тайвань відправив у відповідь чотири патрульні судна, щоб відстежувати і переслідувати порушників.

Зазначається, що в цьому році це вже 44 випадок, коли Китай порушує контрольовані Тайванем води біля його віддалених островів. У зв'язку з цим Тайвань створив спеціальну групу для реагування на "аномальні" дії китайської берегової охорони.

Як заявляв представник служби безпеки Тайваню, Китай практикує блокування портів острова та міжнародних судноплавних шляхів, а також відсіч можливого прибуття іноземних військ.

13 жовтня Тайвань повідомив, що китайська авіаносна група пливе на південь через канал Баші. У травні Китай проводив навчання "Joint Sword-2024A" навколо Тайваню після інавгурації Лая, назвавши їх "покаранням" за сепаратистські заяви.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня Тайвань оголосив повну боєготовність через запуск Китаєм балістичних ракет.