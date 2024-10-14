Насильство у реабілітаційному центрі на Львівщині: дітей переселять до інших закладів

Львівська ОВА прийняла рішення тимчасово переселити дітей з Великолюбинського навчально-реабілітаційного центру до інших закладів у зв'язку з розслідуванням можливих фактів сексуального насильства. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі перевірки тривають у всіх 19 навчально-реабілітаційних центрах області, щоб гарантувати безпеку дітей.

Львівська обласна державна адміністрація спільно з Львівською обласною радою проводять моніторинг усіх фактів. За результатами аналізу обставин у Великолюблінському навчально-реабілітаційному закладі, рекомендували тимчасово перемістити дітей до інших навчальних закладів подібного профілю через розслідування ситуації.

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

У мережі Інтернет поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Цей факт є предметом перевірки в рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями Львівщини 27 вересня 2024 року.