Зеленський цього тижня представить "план перемоги" в українському парламенті

Президент України Володимир Зеленський публічно представить план перемоги. Це відбудеться під час виступу глави держави у Раді цього тижня.﻿ З посиланням на радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка та нардепа Олексія Гончаренка, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Лещенко розповів, що виступ Зеленського у Раді відбудеться у середу, 16 жовтня.

"Очевидно, зараз тільки одна причина для цього заходу - це публічне представлення плану перемоги" , - уточнив радник керівника ОП.

У свою чергу Гончаренко підтвердив таку інформацію.

Співрозмовник РБК-Україна у Раді підтвердив, що президент представить план перемоги у парламенті.

"Так, має бути засідання у середу вранці, і президент має представити план перемоги. Це буде презентація цього плану для України" , - сказав він.

Нагадаємо, вперше президент України Володимир Зеленський заявив про план перемоги лише кілька місяців тому.

Повний зміст документа публічно поки що не розкривали, але глава держави без подробиць розповідав про його окремі пункти. Зокрема, у плані перемоги йдеться про сильну військову підтримку України, вільне використання військової допомоги для ЗСУ, економічну підтримку і не тільки.

При цьому в плані згадується і операція українських захисників у Курській області, в ході якої вдалося досягти успіхів як у контролі територій ворога, так і в поповненні обмінного фонду.

Зеленський нещодавно пояснював, що план перемоги необхідний, щоб змусити Росію завершити війну за допомогою дипломатії.

До речі, сьогодні, 14 жовтня, посол України у Бразилії Андрій Мельник запевняв, що план перемоги може бути представлений публічно найближчими днями.