Британія ввела санкції проти Ірану через ракетну атаку на Ізраїль

Велика Британія в понеділок, 14 жовтня, оголосила про санкції проти іранських фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із ракетною програмою, у зв’язку з атакою Ірану проти Ізраїлю на початку місяця.Про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду, повідомляє Європейська правда.

Нові санкції Британії спрямовані проти семи високопосадовців іранської армії, військово-повітряних сил та двох організацій, пов'язаних з розробкою балістичних і крилатих ракет.

Це, зокрема, головнокомандувач Збройних сил Ірану Абдолрахім Мусаві, командувач Військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахеді та командувач розвідувального управління Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Каземі.

Також під британські обмеження потрапило Іранське космічне агентство.

Останні санкції є частиною відповіді на атаку Ірану 1 жовтня, коли він запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль, а минулого тижня запровадив блокуючі санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану.

Паралельно ЄС оголосив про нові санкції проти Ірану через постачання ним балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.