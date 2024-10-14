КНДР фактично "включилася" у війну проти України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 жовтня, заявив, що на Ставці Верховного головнокомандувача обговорювалось "фактичне включення" Північної Кореї у війну проти України, повідомляє Лівий берег.

"Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Також – зовнішньополітичний напрямок: наші відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату" , — зазначив Зеленський.

Президент також заслухав доповідь віцепрем’єр-міністра Ольги Стефанішиної щодо перемовин у Вашингтоні та інших столицях щодо геополітичного пункту Плану перемоги.

"Працюють військові на своїх рівнях із нашими партнерами щодо воєнних пунктів. Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, План перемоги буде представлений публічно" , - додає президент.

Володимир Зеленський наголошує — "Україні справді потрібна максимальна підтримка".

Також президент заслухав доповідь Олександра Камишіна щодо вітчизняного виробництва та постачання дронів в армію.