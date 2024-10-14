Зеленський цього тижня представить план перемоги на саміті ЄС - Боррель
Президент Володимир Зеленський представить план перемоги України на засіданні Європейської ради. Про це заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель під час пресконференції після засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє Європейська правда.
На засіданні також був присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Боррель зазначив, що Сибіга розповів про ситуацію на полі бою, а також прокоментував деякі елементи плану перемоги.
За словами голови дипломатії ЄС, Володимир Зеленський представить план на наступному засіданні Європейської ради. Воно має відбутись 17−18 жовтня.
Боррель зауважив, що на засіданні також обговорили просування Формули миру.
«Ми говорили про Формулу миру, про військову підтримку, тому що ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією», — зазначив високий представник ЄС.
Раніше 14 жовтня радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді, де, ймовірно, представить план перемоги України.