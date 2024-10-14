Генштаб: За добу майже 200 боїв, найгарячіше на трьох напрямках

Від початку доби 14 жовтня на фронті відбулось 189 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00 14 жовтня, повідомляє Українська правда.

"Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, 38 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад 2250 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку російські загарбники 31 раз атакували позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки та Диліївки.

На Торецькому напрямку відбулося три бої. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 38 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 50 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне.

На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте, завдавав авіаударів по Новодарівці та Шахтарському.

На Оріхівському напрямку війська загарбників два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Вісім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня.

У Курській області триває операція. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.