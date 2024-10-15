Канада звинуватила уряд Індії у вбивстві та вислала її дипломатів

У понеділок Канада звинуватила уряд Індії у вбивстві та здирстві, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути критиків Індії, які проживають у Канаді. Конфлікт почався торік із вбивства сикхського активіста, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Про це повідомляє The New York Times.

Канада вислала головного дипломата Індії та ще п'ятьох, заявивши, що вони є частиною великої злочинної мережі. Індія відповіла взаємністю, виславши шістьох канадських дипломатів.

Дві країни перебувають у напруженій суперечці після вбивства в Канаді видатного сикхського священнослужителя Хардіпа Сінгха Ніджара. Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо заявив у той час, що його вбивство було організоване індійським урядом.

Канада є домом для найбільшої громади сикхів за межами Індії, де релігійна меншість проживає переважно у північно-західному штаті Пенджаб. Індійський уряд заявляє, що деякі сикхи в Канаді беруть активну участь у сепаратистському русі, який прагне відокремити від Індії батьківщину сикхів, відому як Халістан.

Канадська влада заявила, що їхнє розслідування було зосереджено на причетності індійського уряду до кампанії, спрямованої проти канадських активістів-сікхів.

Ким був лідер канадських сикхів

Хардіп Сінгх Ніджар був лідером сикхських сепаратистів, який публічно виступав за Халістан — створення незалежної держави сикхів у регіоні Пенджаб в Індії.

У 1970-х роках сикхи розпочали сепаратистське повстання в Індії, у якому загинули тисячі людей, перш ніж воно було придушене наступного десятиліття. Відтоді рух здебільшого обмежується країнами з великим населенням сикхів.

Раніше Індія описувала Ніджара як терориста, який керував войовничим сепаратистським угрупованням. Його прихильники вважають звинувачення необґрунтованими. Ніджар, як повідомляється, отримував погрози через свою активність.

Люди з його найближчого кола спілкування кажуть, що перед смертю канадські спецслужби попереджали чоловіка про те, що він перебуває у «списку розстрілів» і що існує загроза його життю.

Нагадаємо, на початку травня трьох громадян Індії заарештували за звинуваченням у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило великий дипломатичний конфлікт між двома країнами.