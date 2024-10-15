Сили оборони знешкодили ще 1 210 загарбників та 44 бронемашини

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 210 окупантів, 13 танків, 44 ББМ та 9 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 671 400 (+1 210) осіб,

танків – 8 988 (+13) од,

бойових броньованих машин – 17 939 (+44) од,

артилерійських систем – 19 430 (+9) од,

РСЗВ – 1 231 (+0) од,

засобів ППО – 978 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 019 (+10),

крилатих ракет – 2 620 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 654 (+32) од,

спеціальної техніки – 3 441 (+4) од.

Дані уточнюються.