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Сили оборони знешкодили ще 1 210 загарбників та 44 бронемашини

Сили оборони знешкодили ще 1 210 загарбників та 44 бронемашини
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 210 окупантів, 13 танків, 44 ББМ та 9 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 671 400 (+1 210) осіб,
  • танків – 8 988 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 17 939 (+44) од,
  • артилерійських систем – 19 430 (+9) од,
  • РСЗВ – 1 231 (+0) од,
  • засобів ППО – 978 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 019 (+10),
  • крилатих ракет – 2 620 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 654 (+32) од,
  • спеціальної техніки – 3 441 (+4) од.

Дані уточнюються.

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