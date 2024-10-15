Уночі росіяни вдарили ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

У ніч на 15 жовтня російські війська вдарили по Україні ракетами різних типів та безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили 12 "Шахедів", чотири – локаційно втрачені. Водночас один "Шахед" ще перебуває у повітрі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили по Миколаївщині сім зенітних керованих ракет С-300/400 з окупованого Криму, дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівщині та Сумщині з повітряного простору Курської області, також 17-ма ударних безпілотників (райони пусків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ).

"В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!" , – йдеться у повідомленні. ﻿

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.